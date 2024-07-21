Закон про СЗЧ та дезертирство — реакція екскомандира "Азова" Жоріна"

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін. Фото: скриншот

В Україні хочуть звільнити військовослужбовців від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини. Народні депутати України ухвалили за основу законопроєкт, згідно з яким тепер повернутися до військової частини можна буде за згодою командира. Екскомандир "Азова" поділився своєю думкою, що робити, аби військові не тікали з частин.

Про це екскомандир "Азова", заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, Максим Жорін написав у Telegram у неділю, 21 липня.

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Послаблення відповідальності за СЗЧ — реакція військових

Екскомандир "Азова" Максим Жорін відреагував на закон про послаблення відповідальності за СЗЧ та дезертирство. За словами військового, ймовірно, це робиться для мотивації певного відсотка людей повернутись.

"Кожен має право на помилку та її виправлення. Але хотілось би, щоб це не стало навпаки причиною для збільшення кількості таких випадків. Ми не в рашці, щоб зменшувати відсоток дезертирів за рахунок "заградотрядів". Тому дуже актуально посилити зараз роботу з особовим складом", — зазначив Жорін.

Екскомандир "Азова" вважає, що аби люди не хотіли тікати, особливо з позицій, треба працювати з особовим складом та приділяти більше уваги превентивним діям, а не наслідкам.

Допис Максима Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Верховній Раді України ухвалили за основу законопроєкт, який повністю звільнятиме солдатів від кримінальної відповідальності за першу втечу.

Раніше комбат 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук спрогнозував, що СЗЧ та дезертирство можуть зрости через мобілізацію ув'язнених до ЗСУ.

У Львівській області ухвалили судове рішення щодо військовослужбовця, який п’ять годин був відсутній у наметовому містечку, де проходив службу. Суддя визнала військового винним і оштрафувала його.