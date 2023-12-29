СБУ объявила подозрение алкогольному магнату, финансировавшему армию России

Силовики СБУ и задержанный Евгений Черняк. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владельцу одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгению Черняку, которому инкриминируют финансирование армии России. Ему принадлежит торговая марка "Хортица".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, несмотря на полномасштабное вторжение, его фирмы продолжили бизнес с Россией. Силовики установили, что в прошлом году подчиненные Черняку предприятия перечислили российскому бюджету 6 миллиардов гривен.

Силовики СБУ во время рейда. Источник: СБУ

Также в СБУ выяснили, что все предприятия фигуранта, находящиеся в четырех странах Центральной Азии и Южного Кавказа, покупали у России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.

Следователь СБУ за работой. Источник: СБУ

Во время обысков в офисных украинских офисах холдинга СБУ обнаружила документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессорки.

Следователь СБУ за работой. Источник: СБУ

На основании собранных доказательств СБУ сообщило о подозрении как Черняку, так и шести топ-менеджерам его компаний по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Все предприятия планируют арестовать и передать в собственность Украины.

Расследование проводилось Киевской облпрокуратурой.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила в Одесской области очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу через территорию Приднестровья. Также недавно силовики ликвидировали волынскую преступную группировку, которая выбивала деньги у раненого военного.