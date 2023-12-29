СБУ оголосила підозру алкогольному магнату, який фінансував армію Росії
Служба безпеки України повідомила про підозру власнику одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенію Черняку, якому інкримінують фінансування армії Росії. Йому належить торговельна марка "Хортиця".
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
СБУ повідомила про підозру алкогольному магнату
За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення, його фірми продовжили вести бізнес з Росією. Силовики встановили, що протягом минулого року підпорядковані Черняку підприємства перерахували російському бюджету 6 мільярдів гривень.
Також в СБУ з'ясували, що всі підприємства фігуранта, які знаходяться у чотирьох країнах Центральної Азії та Південного Кавказу, купували у Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.
Під час обшуків в офісних українських офісах холдингу, СБУ виявило документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресорки.
На підставі зібраних доказів СБУ повідомило про підозру як Черняку, так і шести топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі всі підприємства планують заарештувати та передати у власність України.
Розслідування проводила Київська облпрокуратура.
Нагадаємо, що раніше СБУ викрила в Одеській області чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон через територію Придністровʼя. Також не так давно силовики ліквідували волинське злочинне угрупування, яке вибивало гроші у пораненого військового.
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