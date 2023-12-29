СБУ оголосила підозру алкогольному магнату, який фінансував армію Росії

Силовики СБУ та затриманий Євген Черняк. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру власнику одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенію Черняку, якому інкримінують фінансування армії Росії. Йому належить торговельна марка "Хортиця".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також:

СБУ повідомила про підозру алкогольному магнату

За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення, його фірми продовжили вести бізнес з Росією. Силовики встановили, що протягом минулого року підпорядковані Черняку підприємства перерахували російському бюджету 6 мільярдів гривень.

Силовики СБУ під час рейду. Джерело: СБУ

Також в СБУ з'ясували, що всі підприємства фігуранта, які знаходяться у чотирьох країнах Центральної Азії та Південного Кавказу, купували у Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

Слідчий СБУ за роботою. Джерело: СБУ

Під час обшуків в офісних українських офісах холдингу, СБУ виявило документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресорки.

Слідчий СБУ за роботою. Джерело: СБУ

На підставі зібраних доказів СБУ повідомило про підозру як Черняку, так і шести топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі всі підприємства планують заарештувати та передати у власність України.

Розслідування проводила Київська облпрокуратура.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила в Одеській області чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон через територію Придністровʼя. Також не так давно силовики ліквідували волинське злочинне угрупування, яке вибивало гроші у пораненого військового.