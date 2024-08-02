Обеспечивает перекидывание танков в Украину — глава таможни ДНР получил подозрение

"Таможня ДНР". Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины выдвинула подозрение главе "таможни ДНР" Владимиру Боенко. Он обеспечивает перекидывание российских танков на территорию Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 2 августа.

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Подозрение главе "таможни ДНР"

Боенко организует поставку военной техники и боеприпасов из России на восточный фронт Украины. Согласно имеющейся информации, он передал российским военным старые склады и ангары Донецкой таможни общей площадью в тысячи квадратных метров. В настоящее время эти помещения служат транзитными логистическими центрами для доставки тяжелой техники и вооружений на передовую.

До временной оккупации Донецка Боенко занимал должность заместителя начальника восточного регионального управления Государственной таможенной службы Украины. В апреле 2014 года он перешел на сторону "ДНР" и получил назначение в оккупационную администрацию России. Он отвечал за экспорт агропромышленной, угольной и металлургической продукции из оккупированных территорий в Россию. В ноябре 2022 года он был назначен главой оккупационной таможни в Донецке.

Служба безопасности Украины выдвинула против Боенко обвинение в коллаборационной деятельности. Поскольку он находится на временно оккупированной территории, в настоящее время предпринимаются комплексные меры по обеспечению его ответственности за совершенные преступления.