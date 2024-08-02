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СБУ оголосила підозру очільнику "митниці ДНР", який забезпечує перекидання танків в Україну

2 серпня 2024 17:12
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Забезпечує перекидання танків в Україну — глава митниці ДНР отримав підозру
"Митниця ДНР". Фото: росЗМІ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Служба безпеки України висунула підозру очільнику "митниці ДНР" Володимиру Боєнку. Він забезпечує перекидання російських танків на територію України.

Про це повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 2 серпня.

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Боєнко організовує постачання військової техніки та боєприпасів з Росії на східний фронт України. Згідно з наявною інформацією, він передав російським військовим старі склади та ангари Донецької митниці загальною площею у тисячі квадратних метрів. Наразі ці приміщення слугують як транзитні логістичні центри для доставки важкої техніки та озброєнь на передову.

До тимчасової окупації Донецька Боєнко обіймав посаду заступника начальника східного регіонального управління Державної митної служби України. У квітні 2014 року він перейшов на бік "ДНР" і згодом отримав призначення в окупаційну адміністрацію Росії. Він відповідав за експорт агропромислової, вугільної та металургійної продукції з окупованих територій до Росії. У листопаді 2022 року його призначили головою окупаційної митниці в Донецьку.

Служба безпеки України висунула проти Боєнка обвинувачення у колабораційній діяльності. Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території, наразі вживаються комплексні заходи для забезпечення його відповідальності за скоєні злочини.

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