Агент ФСБ задержан в Винницкой области — заявление СБУ

Силовики СБУ и задержанный агент. Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали завербованного российской Федеральной службы безопасности мужчину, который в Винницкой области разыскивал армейские склады ВСУ с вооружением и боеприпасами. Также злоумышленник разыскивал украинские учебные центры и военно-логистические хабы.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в пятницу, 2 августа.

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По данным следствия, вражеским приспешником оказался 40-летний житель Винницкой области, который весной 2024 года вышел на контакт с российскими силовиками из-за своих родственников, проживающих в России, что подтвердило его переписку с вражеским офицером-куратором в изъятом телефоне.

Агент, как говорят силовики, регулярно объезжал местность и искал соответствующие локации, выспрашивал нужную ему информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров и пытался устанавливать отношения с местными жителями, которые имели отношение к армии. После чего он должен был передать координаты силовикам для последующей передачи вражеским Воздушно-космическим силам.

Скриншот сообщения СБУ

Силовики СБУ оперативно задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в совершении госизмены. Ему грозит пожизненное заключение.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, ранее ведомство объявило подозрение "военкору" террористов "ЛНР", Вячеславу Яковенко, которого обвинили в коллаборационизме.

Также силовики объявили подозрение секретарю Государственного совета России Алексею Дюмину и заместителю министра обороны страны Юнусу-Беку Евкурову.