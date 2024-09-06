СБУ 6 сентября обыскивает мэрию Ужгорода – в чем причина

Силовик СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины в пятницу, 6 сентября, провела обыски в мэрии Ужгорода. Чиновникам инкриминируют получение от предпринимателя взятки в размере 15 тысяч долларов за разрешение на строительство.

Об этом сообщает UA: Суспільне мовлення со ссылкой на спикерку горсовета Ужгорода Аллу Кохан.

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Как стало известно, обыски уже были у директора Департамента инфраструктуры Виталия Гильтайчука и главы коммунального предприятия "Архитектурно планировочное бюро" Даниэллы Геворкян.

Еще одна сотрудница КП, которая была посредником в схеме, уже сообщили о подозрении в коррупции и мошенничестве. Комментарии от чиновников, как отметил телеканал, получить не удалось.