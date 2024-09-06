СБУ 6 вересня обшукує мерію Ужгорода — в чому причина

Силовик СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України у п'ятницю, 6 вересня, провела обшуки в мерії Ужгорода. Чиновникам інкримінують отримання від підприємця хабаря у розмірі 15 тисяч доларів за дозвіл на будівництво.

Про це інформує UA: Суспільне мовлення з посиланням на спікерку міськради Ужгорода Аллу Кохан.

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Як стало відомо, обшуки вже були у директора Департаменту інфраструктури Віталія Гільтайчука та голови комунального підприємства "Архітектурно-планувальне бюро" Даніелли Геворкян.

Ще одній співробітниці КП, яка була посередником у схемі, вже повідомили про підозру у корупції та шахрайстві. Коментарі від урядовців, як зауважив телеканал, наразі отримати не вдалося.