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СБУ расследует кибератаку на Киевстар — кто может быть причастен

12 декабря 2023 15:46
обновлено: 15:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
СБУ расследует кибератаку на Киевстар — кто может быть причастен
Мобильный оператор "Киевстар". Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности Украины   начала расследование кибератаки на оператора мобильной связи "Киевстар" 12 декабря. Вероятно, за ней могут стоять спецслужбы России.

Об этом сообщает СБУ в комментарии для СМИ, пишет УП.  

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Так, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по восьми статьям из-за кибератаки на "Киевстар", а именно:

  • ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);
  • ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);
  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 113 (диверсия);
  • ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
  • ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Также, по одной из версий следователей СБУ, за этой хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы.

"Сразу после возникновения инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, документирующая все обстоятельства атаки", — отметили там.

В то же время на месте происшествия работают киберспециалисты СБУ, оказывающие помощь сотрудникам "Киевстар" и координирующие усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети.

Напомним, что утром 12 декабря на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку. Не работает сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Также мы писали, что масштабный сбой в сети Киевстар повлиял не только на отсутствие интернета и связи, но и на другие ежедневные услуги. В частности, украинцы жалуются на трудности при оплате за проезд, работу терминалов и банкоматов, а также невозможность позвонить в контакт-центры ДТЭК.

Кроме того, окончательные сроки возобновления сервисов "Киевстар" пока неизвестны. Однако компания предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора.

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