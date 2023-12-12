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СБУ розслідує кібератаку на Київстар — хто може бути причетний

12 грудня 2023 15:46
оновлено: 15:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
СБУ розслідує кібератаку на Київстар — хто може бути причетний
Мобільний оператор "Київстар". Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України  почала розслідування кібератаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар" 12 грудня. Ймовірно, за нею можуть стояти спецслужби Росії.

Про це повідомляє СБУ у коментарі для ЗМІ, пише УП. 

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Так, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями через кібератаку на "Київстар", а саме:

  • ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);
  • ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);
  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 113 (диверсія);
  • ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Також за однією з версій слідчих СБУ, за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.

"Одразу після виникнення інциденту в офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки", — зазначили там.

Водночас на місці події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам "Київстар" і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі.

Нагадаємо, що вранці 12 грудня на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Не працює сайт та додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Також ми писали, що масштабний збій у мережі "Київстар" вплинув не лише на відсутність інтернету та зв'язку, а й на інші щоденні послуги. Зокрема, українці скаржаться на труднощі при оплаті за проїзд, роботу терміналів та банкоматів, а також неможливість зателефонувати до контакт-центрів ДТЕК.

Крім того, наразі остаточні терміни відновлення сервісів "Київстар" невідомі. Однак компанія надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.

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