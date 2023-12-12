СБУ розслідує кібератаку на Київстар — хто може бути причетний
Служба безпеки України почала розслідування кібератаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар" 12 грудня. Ймовірно, за нею можуть стояти спецслужби Росії.
Про це повідомляє СБУ у коментарі для ЗМІ, пише УП.
Хакерська атака на Київстар 12 грудня
Так, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями через кібератаку на "Київстар", а саме:
- ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);
- ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 113 (диверсія);
- ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
- ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).
Також за однією з версій слідчих СБУ, за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.
"Одразу після виникнення інциденту в офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки", — зазначили там.
Водночас на місці події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам "Київстар" і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі.
Нагадаємо, що вранці 12 грудня на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Не працює сайт та додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.
Також ми писали, що масштабний збій у мережі "Київстар" вплинув не лише на відсутність інтернету та зв'язку, а й на інші щоденні послуги. Зокрема, українці скаржаться на труднощі при оплаті за проїзд, роботу терміналів та банкоматів, а також неможливість зателефонувати до контакт-центрів ДТЕК.
Крім того, наразі остаточні терміни відновлення сервісів "Київстар" невідомі. Однак компанія надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.
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