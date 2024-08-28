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СБУ разоблачила двух коллаборантов, которые проводили оккупационные референдумы

28 августа 2024 14:40
Виктория Козырь - редактор
СБУ разоблачила двух коллаборантов, организовывавших фейковые референдумы на юге и востоке Украины
Проведение фейкового референдума РФ на временно оккупированной территории Украины. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

Служба безопасности Украины разоблачила еще двух коллаборантов, которые проводили фейковые российские референдумы на юге и востоке страны. Речь идет о Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в среду, 28 августа.

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Женщины занимались подготовкой псевдореферендумов российских оккупантов о "присоединении" восточного и южного регионов Украины к составу РФ.

Одним из злоумышленников оказалась бывший продавец с правобережья Херсонской области. После оккупации Бериславского района она устроилась во вражеский "избирком", который враг оборудовал на территории громады. Там соратница противника занималась "бюллетенями" и в сопровождении оккупантов обходила дворы, где собирала "голоса". В случае отказа она угрожала преследованием со стороны захватчиков.

После деоккупации коллаборант скрылась в Хмельницкой области. Там она пряталась под видом переселенки.

Сотрудники СБУ разыскали женщину и объявили ей подозрение в коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время она находится под стражей, ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Другой фигуранткой является секретарь старосты одного из сельсоветов Купянского района Харьковской области. Во время временной оккупации громады женщина устроилась в местную оккупационную администрацию РФ.

"Там она собирала паспортные данные односельчан, чтобы потом использовать их для проведения фейкового плебисцита на захваченной тогда части территории региона", — говорится в сообщении.

После освобождения поселка от оккупантов женщина пыталась "залечь на дно". Однако правоохранители установили ее местонахождение и объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

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