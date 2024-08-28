СБУ викрила двох колаборантів, які організовували фейкові референдуми на півдні та сході України

Проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території України. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України викрила ще двох колаборанток, які проводили фейкові російські референдуми на півдні та сході країни. Йдеться про Харківську та Херсонську області.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у середу, 28 серпня.

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Жінки займалися підготовкою псевдореферендумів російських окупантів про "приєднання" східного та південного регіонів України до складу РФ.

Однією зі зловмисниць виявилася колишня продавчиня з правобережжя Херсонської області. Після окупації Бериславського району вона влаштувалася до ворожого "виборчкому", який ворог обладнав на території громади. Там поплічниця противника займалася "бюлетенями" і у супроводі окупантів обходила двори, де збирала "голоси". У випадку відмови вона погрожувала переслідуванням з боку загарбників.

Після деокупації колаборантка втекла у Хмельницьку область. Там вона переховувалася під виглядом переселенки.

Співробітники СБУ розшукали жінку та оголосили їй підозру в колабораційній діяльності, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує до десяти років тюрми.

Іншою фігуранткою є секретарка старости однієї із сільрад Куп'янського району Харківської області. Під час тимчасової окупації громади жінка влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації РФ.

"Там вона збирала паспортні дані односельчан, щоб потім використати їх для проведення фейкового плебісциту на захопленій тоді частині території регіону", — йдеться у повідомленні.

Після звільнення селища від окупантів жінка намагалася "залягти на дно". Однак правоохоронці встановили її місцезнаходження та оголосили підозру у колабораційній діяльності.

Допис СБУ. Фото: скриншот