Будут ли украинцы строить будущее в Украине — детали опроса

Украинцы держат флаг Украины. Фото: УНИАН

Подавляющее большинство украинцев гордятся своим гражданством и хотят строить свою будущую жизнь в Украине. Такие настроения царят у каждого из опрошенных граждан.

Об этом заявил научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань во время презентации результатов опроса совместно с Центром Разумкова, пишет "Укринформ" в четверг, 22 августа.

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Сам опрос проводился с 8 по 15 августа 2024 года.

"Абсолютное большинство украинцев (88%) гордятся своим гражданством. Уже третий год подряд гордость за свое гражданство находится на почти одинаково высоком уровне (2022 г. — 90,5%, 2023 г. — 88,5%, 2024 г. — 88). %), что является самыми высокими показателями за годы социологического мониторинга. Такой уровень гордости присутствует среди представителей всех возрастов", — говорит Гарань.

Источник: Укринформ

Опрос также показал, что 86% респондентов хотят строить свою будущую жизнь в Украине, причем 59% демонстрируют однозначное настроение оставаться в Украине. Такое желание превалирует среди людей с разным уровнем достатка и во всех возрастах. Однако настроенность оставаться в Украине растет. Так, если среди молодежи строить будущее в Украине хотят 74%, среди респондентов 30–39 лет — 81%, 40–49 лет — 87%, 50–59 лет — 90%, и среди самых старших — 93%.

Источник: Укринформ

Ученый также сообщил, что в опросе был традиционный вопрос, который задают социологи — референдум.

"Если бы референдум по провозглашению государственной независимости Украины проходил сегодня, то абсолютное большинство украинцев (85%) поддержали бы независимость", — сказал он.

Источник: Укринформ

В то же время, по его словам, положительных оценок направления развития событий в Украине за последний год стало меньше: сейчас 40% украинцев считают, что события развиваются в правильном направлении (в прошлом году было 49%), тогда как 37% считают это направление неправильным. Мужчины несколько чаще женщин оценивают правильное направление, а вот среди женщин более выражена неопределенность.

Источник: Укринформ

А среди чувств, которые респонденты испытывают по отношению к будущему Украины, однозначно превалирует:

надежда — 61%;

тревога — 40%;

оптимизм — 33,5%.