СБУ разоблачила агентов ФСБ, куда входили приспешники Януковича

Силовики СБУ и задержанный. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть российской ФСБ, которая собирала конфиденциальную информацию об украинских спецслужбах и полиции. В ее состав входили глава службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича и действующий офицер Национальной гвардии.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в среду, 14 августа.

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Как стало известно, в состав ячейки входили эксохранитель, глава службы безопасности бывшего президента и действующий военнослужащий Нацгвардии. Резидентом был экс-руководитель подразделения УГО Дмитрий Иванцов, сопровождавший Януковича во время бегства в Россию. Силовики добавляют, что его до 2012 года завербовал полковник ФСБ Игорь Егоров.

Вероятный портрет Егорова. Источник: oboz.ua

После оккупации Крыма Иванцов принял гражданство России и работал в российской Федеральной службе охраны, куда привлек бывшего вице-руководителя охраны Януковича Романа Лапу.

Также в состав группы входил 46-летний киевлянин, действующий военнослужащий Национальной гвардии Украины, который был водителем Иванцова, когда тот служил в УГО Украины.

Удалены российские SIM-карты. Источник: СБУ

Нацгвардеец стремился получить информацию из ведомственных информационных систем и вербовал новых агентов. В дальнейшем все полученные данные он должен был передать Иванцову.

Вражеского коллаборанта арестовали силовики, изъяв компьютерную технику, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства его сотрудничества с ФСБ. Ему грозит 15 лет лишения свободы.