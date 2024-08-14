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СБУ разоблачила российскую сеть агентов, куда входил глава охраны Януковича

14 августа 2024 17:25
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
СБУ разоблачила агентов ФСБ, куда входили приспешники Януковича
Силовики СБУ и задержанный. Фото: СБУ
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть российской ФСБ, которая собирала конфиденциальную информацию об украинских спецслужбах и полиции. В ее состав входили глава службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича и действующий офицер Национальной гвардии.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в среду, 14 августа.

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Как стало известно, в состав ячейки входили эксохранитель, глава службы безопасности бывшего президента и действующий военнослужащий Нацгвардии. Резидентом был экс-руководитель подразделения УГО Дмитрий Иванцов, сопровождавший Януковича во время бегства в Россию. Силовики добавляют, что его до 2012 года завербовал полковник ФСБ Игорь Егоров.

игр егорв фбс
Вероятный портрет Егорова. Источник: oboz.ua

После оккупации Крыма Иванцов принял гражданство России и работал в российской Федеральной службе охраны, куда привлек бывшего вице-руководителя охраны Януковича Романа Лапу.

Также в состав группы входил 46-летний киевлянин, действующий военнослужащий Национальной гвардии Украины, который был водителем Иванцова, когда тот служил в УГО Украины.

агенты фсб януковича
Удалены российские SIM-карты. Источник: СБУ

Нацгвардеец стремился получить информацию из ведомственных информационных систем и вербовал новых агентов. В дальнейшем все полученные данные он должен был передать Иванцову.

Вражеского коллаборанта арестовали силовики, изъяв компьютерную технику, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства его сотрудничества с ФСБ. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

  • сбу янукович
    Скриншот заявления СБУ
  • сбу охранники януковича
    Скриншот заявления СБУ
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