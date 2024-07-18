В Украине арестовали имущество соратника Януковича на 1 млрд грн

Имение доверенного лица Януковича. Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности Украины арестовано имущество доверенного лица бывшего президента Украины Виктора Януковича более чем на миллиард гривен. Бывший народный депутат подозревается в финансовой помощи российским захватчикам.

Об этом сообщили в СБУ в четверг, 18 июля.

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Общая сумма заблокированных активов составляет более 1 млрд. грн. Речь идет о банковских счетах и четырех квартирах в Киеве, доме и земле вблизи столицы. Также есть семь автомобилей премиум класса, среди которых Maybach.

Фигурант дела был доверенным лицом беглого президента Виктора Януковича и был членом запрещенной Партии регионов.

Согласно материалам дела, еще до начала полномасштабной войны экснардеп уехал за границу и организовал оптовое производство медпрепаратов для незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Это, прежде всего, обезболивающие средства для аптечек и военных госпиталей самопровозглашенных республик.

Для производства медикаментов экснардеп задействовал подконтрольную ему фармкомпанию во временно захваченной Горловке Донецкой области.

После открытия счетов в "республиканском банке ДНР" предприятие фигуранта дела ежегодно уплачивало в бюджет террористической организации "ДНР" налоги, впоследствии уходившие на финансирование незаконных вооруженных формирований.

Следователи Национальной полиции сообщили фигурантам уголовного производства о подозрении в финансировании терроризма, совершенном организованной группой лиц.

Картины и статуи в имении коллаборанта. Фото: СБУ

Имение коллаборанта в Украине. Фото: СБУ

Спальня имения доверенного лица Януковича. Фото: СБУ

Автомобиль Maybach коллаборанта. Фото: СБУ

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