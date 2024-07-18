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В Украине арестовали имущество доверенного лица Януковича более чем на 1 миллиард гривен

18 июля 2024 14:58
Дмитрий Галушка - Редактор
В Украине арестовали имущество соратника Януковича на 1 млрд грн
Имение доверенного лица Януковича. Фото: СБУ
Дмитрий Галушка - Редактор

По материалам Службы безопасности Украины арестовано имущество доверенного лица бывшего президента Украины Виктора Януковича более чем на миллиард гривен. Бывший народный депутат подозревается в финансовой помощи российским захватчикам.

Об этом сообщили в СБУ в четверг, 18 июля.

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Общая сумма заблокированных активов составляет более 1 млрд. грн. Речь идет о банковских счетах и четырех квартирах в Киеве, доме и земле вблизи столицы. Также есть семь автомобилей премиум класса, среди которых Maybach.

Фигурант дела был доверенным лицом беглого президента Виктора Януковича и был членом запрещенной Партии регионов.

Согласно материалам дела, еще до начала полномасштабной войны экснардеп уехал за границу и организовал оптовое производство медпрепаратов для незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".
Это, прежде всего, обезболивающие средства для аптечек и военных госпиталей самопровозглашенных республик.

Для производства медикаментов экснардеп задействовал подконтрольную ему фармкомпанию во временно захваченной Горловке Донецкой области.

После открытия счетов в "республиканском банке ДНР" предприятие фигуранта дела ежегодно уплачивало в бюджет террористической организации "ДНР" налоги, впоследствии уходившие на финансирование незаконных вооруженных формирований.

Следователи Национальной полиции сообщили фигурантам уголовного производства о подозрении в финансировании терроризма, совершенном организованной группой лиц.

имение коллаборанта
Картины и статуи в имении коллаборанта. Фото: СБУ
арест имущества коллаборанта
Имение коллаборанта в Украине. Фото: СБУ
коллаборант
Спальня имения доверенного лица Януковича. Фото: СБУ
майбах
Автомобиль Maybach коллаборанта. Фото: СБУ

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала руководителей Департамента Гостаможслужбы на коррупционной схеме. Они "обложили данью" региональные таможни.

Во Львове оперативники Службы безопасности Украины задержали скандального бывшего городского прокурора Ростислава Ильницкого и его тещу, адвокат Богдану Москву. Им инкриминируют получение взятки за уклонение от мобилизации и участие в организованной сделке.

СБУ Виктор Янукович недвижимость Украина Коллаборант имущество Нацполиция

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