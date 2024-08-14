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СБУ викрила російську мережу агентів, куди входив глава охорони Януковича

14 серпня 2024 17:25
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
СБУ викрила агентів ФСБ, куди входили поплічники Януковича
Силовики СБУ та затриманий. Фото: СБУ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України викрила агентурну мережу російської ФСБ, яка збирала конфіденційну інформацію про українські спецслужби та поліцію. В її склад входили глава служби безпеки експрезидента України Віктора Януковича та чинний офіцер Національної гвардії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 14 серпня. 

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Як стало відомо, до складу осередку входило ексохоронець, глава служби безпеки колишнього президента та чинний військовослужбовець Нацгвардії. Резидентом був екскерівник підрозділу УДО Дмитро Іванцов, який супроводжував Януковича під час втечі до Росії. Силовики додають, що його до 2012 року завербував полковник ФСБ Ігор Єгоров.

ігор єгорв фбс
Ймовірний портрет Єгорова. Джерело: oboz.ua

Після окупації Криму Іванцов прийняв громадянство Росії, та працював у російській Федеральній службі охорони, куди залучив колишнього віцекерівника охорони Януковича Романа Лапу.

Також до складу групи входив 46-річний киянин, чинний військовослужбовець Національної гвардії України, який був водієм Іванцова, коли той служив в УДО України.

агенти фсб януковича
Вилучені російські SIM-карти. Джерело: СБУ

Нацгвардієць прагнув отримати інформації з відомчих інформаційних систем та вербував нових агентів. Надалі всі отримані дані він мав передати Іванцову.

Ворожого колаборанта заарештували силовики вилучивши комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази його співпраці з ФСБ. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. 

  • сбу янукович
    Скриншот заяви СБУ
  • сбу охоронці януковича
    Скриншот заяви СБУ
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