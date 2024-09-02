Сенат Румынии согласовал передачу Украине системы Patriot
Сенат Румынии одобрил законопроект о передаче Украине зенитно-ракетной системы Patriot. Правительство сможет официально передать систему после окончательного голосования в Палате депутатов.
Об этом сообщило издание Digi24 в понедельник, 2 сентября.
Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot
Сенат Румынии одобрил в первом чтении законопроект о безвозмездной передаче Украине зенитно-ракетной системы Patriot.
Это решение было принято в экстренном порядке после одобрения правительством страны. За соответствующий законопроект проголосовали 101 сенатор, против выступили 13, а двое воздержались.
Председатель Комиссии по обороне в Сенате Николета Паулюк выразила надежду, что до конца недели законопроект также будет принят Палатой депутатов, которая имеет окончательное слово в этом вопросе. После этого правительство сможет официально утвердить передачу системы Patriot Украине.
Законопроект также предусматривает меры по восстановлению средств противовоздушной обороны наземного базирования в Румынии.
"Мы являемся членами НАТО и имеем гарантию безопасности и, чтобы иметь здесь мир, мы должны помочь тем, кто борется чуть дальше, чтобы победить. Речь идет о другой гарантии безопасности", — отметил лидер группы PSD в Сенате Лучиан Ромашкану.
Паулюк заверила, что передача системы Украине "не поставит под угрозу обороноспособность Румынии", поскольку страна имеет семь таких систем, две из которых находятся в рабочем состоянии, а остальные три планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.
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