Система Patriot. Фото: Reuters

Сенат Румынии одобрил законопроект о передаче Украине зенитно-ракетной системы Patriot. Правительство сможет официально передать систему после окончательного голосования в Палате депутатов.

Об этом сообщило издание Digi24 в понедельник, 2 сентября.

Читайте также:

Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot

Сенат Румынии одобрил в первом чтении законопроект о безвозмездной передаче Украине зенитно-ракетной системы Patriot.

Это решение было принято в экстренном порядке после одобрения правительством страны. За соответствующий законопроект проголосовали 101 сенатор, против выступили 13, а двое воздержались.

Председатель Комиссии по обороне в Сенате Николета Паулюк выразила надежду, что до конца недели законопроект также будет принят Палатой депутатов, которая имеет окончательное слово в этом вопросе. После этого правительство сможет официально утвердить передачу системы Patriot Украине.

Законопроект также предусматривает меры по восстановлению средств противовоздушной обороны наземного базирования в Румынии.

"Мы являемся членами НАТО и имеем гарантию безопасности и, чтобы иметь здесь мир, мы должны помочь тем, кто борется чуть дальше, чтобы победить. Речь идет о другой гарантии безопасности", — отметил лидер группы PSD в Сенате Лучиан Ромашкану.

Паулюк заверила, что передача системы Украине "не поставит под угрозу обороноспособность Румынии", поскольку страна имеет семь таких систем, две из которых находятся в рабочем состоянии, а остальные три планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.