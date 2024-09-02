Визит премьер-министра Нидерландов в Украину — что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Во время визита премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа в Украину обсуждались вопросы безопасности, в частности, усиление ПВО, а также развития образования, включая запуск нового образовательного приложения "Мрія". Кроме того, было объявлено о новом пакете помощи от Нидерландов и возможности патроната страны над Запорожьем.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября.

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Сегодня премьер-министр Нидерландов вместе с Президентом посетили Запорожье. В ходе встречи на Хортице обсуждались вопросы безопасности и развития образования в Украине. В частности, было представлено новое образовательное приложение "Мрія", которое станет аналогом "Дії" для образования.

"Сегодня мы говорили именно об этом — об усилении ПВО, о новых системах ПВО и о ракетах к ним. О F-16 для Украины. И обо всем необходимом оружии для нашей обороны против российского оккупанта. Снаряды для воинов, техника. И защита жизни по всей стране, в частности, нашей энергетики", — отметил глава государства.

Зеленский заявил, что Украина получит новый пакет помощи от Нидерландов. Также обсуждался вопрос, чтобы Нидерланды взяли патронат над Запорожьем.

"Это инфраструктура, это защита нормальной жизни, это гуманитарные вопросы. Это то, что точно поможет Украине. И мы ценим всю поддержку от народа Нидерландов, лично от премьер-министра Схоофа и всех деятелей", — подытожил Зеленский.