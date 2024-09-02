Система Patriot. Фото: Reuters

Сенат Румунії схвалив законопроєкт про передачу Україні зенітно-ракетної системи Patriot. Уряд зможе офіційно передати систему після остаточного голосування у Палаті депутатів.

Про це повідомило видання Digi24 у понеділок, 2 вересня.

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Сенат Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot

Сенат Румунії схвалив у першому читанні законопроєкт про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетної системи Patriot.

Це рішення було прийняте в екстреному порядку після схвалення урядом країни. За відповідний законопроєкт проголосували 101 сенатор, проти виступили 13, а двоє утрималися.

Голова Комісії з питань оборони в Сенаті Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця тижня законопроєкт також буде ухвалений Палатою депутатів, яка має остаточне слово у цьому питанні. Після цього уряд зможе офіційно затвердити передачу системи Patriot Україні.

Законопроєкт також передбачає заходи з відновлення засобів протиповітряної оборони наземного базування у Румунії.

"Ми є членами НАТО і маємо гарантію безпеки і, щоб мати тут мир, ми повинні допомогти тим, хто бореться трохи далі, щоб перемогти. Йдеться про іншу гарантію безпеки", — зазначив лідер групи PSD у Сенаті Лучіан Ромашкану.

Паулюк запевнила, що передача системи Україні "не поставить під загрозу обороноздатність Румунії", оскільки країна має сім таких систем, дві з яких перебувають у робочому стані, а інші три планується ввести в експлуатацію найближчим часом.