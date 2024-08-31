Графики отключений света на 1 сентября — когда будут применять ограничения

Еще один день без света — как завтра будут работать графики отключений
31 августа 2024 20:21
Аварийная бригада электросети. Фото: ДТЭК
Завтра в Украине будут применены ограничения электроэнергии по графику. Отключения будут происходить в течение дня.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
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В Укрэнерго сообщили, что в воскресенье, 1 сентября, ограничения электроэнергии будут работать в течение дня.
Отмечается, что завтра время применения графиков будет следующим:
- 00:00 – 17:00 – одна очередь отключений;
- 17:00 – 22:00 – две очереди отключений;
- 22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.
"Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго", — говорится в сообщении.
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