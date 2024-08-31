Графики отключений света на 1 сентября — когда будут применять ограничения

Аварийная бригада электросети. Фото: ДТЭК

Завтра в Украине будут применены ограничения электроэнергии по графику. Отключения будут происходить в течение дня.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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В Укрэнерго сообщили, что в воскресенье, 1 сентября, ограничения электроэнергии будут работать в течение дня.

Отмечается, что завтра время применения графиков будет следующим:

00:00 – 17:00 – одна очередь отключений;

17:00 – 22:00 – две очереди отключений;

22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

"Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго", — говорится в сообщении.