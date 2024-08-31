Эксперт заявил, что Украина сможет вернуться к продаже электроэнергии

Электрики чинят электросопротивление. Фото: УНИАН

Украинская энергосистема постепенно восстанавливается. Эксперт заявил, что вскоре ситуация может исправиться к лучшему, что позволит возобновить продажу электроэнергии за границу.

Такое мнение высказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире "Киев24".

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Эксперт заявил, что последняя массированная ракетная атака России 26 августа была сигналом-предупреждением.

"Это было сообщение, что они нарушат всю нашу энергетическую инфраструктуру. Второй момент, если у нас будет что-то хорошее, они будут этому мешать. Но прошло несколько дней, мы нормально себя чувствуем", — сказал Закревский.

Несмотря на это, эксперт считает, что ситуация в энергосистеме Украины улучшается и согласился, что могут наступить такие дни, когда Украина сможет продавать электроэнергию снова за границу. Кроме того, он раскритиковал решение властей о запрете экспорта, мол, чиновники "повелись на популистические вещи, апатию и панику".

"Сами себе наступили в горло. Надо было продавать электроэнергию на свободном рынке, погашать задолженность за зеленую энергетику и предоставлять возможность развиваться зеленой генерации, за счет свободного рынка", — заявил эксперт.