Графіки відключень світла на 1 вересня — коли застосовуватимуть обмеження

Ще один день без світла — як завтра працюватимуть графіки відключень
31 серпня 2024 20:21
Аварійна бригада електромережі. Фото: ДТЕК
Завтра в Україні будуть застосовані обмеження електроенергії за графіками. Відключення відбуватимуться протягом дня.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Читайте також:
Як відключатимуть світло 1 вересня
В Укренерго повідомили, що у неділю, 1 вересня, обмеження електроенергії працюватимуть протягом дня.
Зазначається, що завтра час застосування графіків буде таким:
- 00:00 – 17:00 – одна черга відключень;
- 17:00 – 22:00 – дві черги відключень;
- 22:00 – 24:00 – одна черга відключень.
"Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго", — йдеться в повідомленні.
Читайте Новини.LIVE!