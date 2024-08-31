Графіки відключень світла на 1 вересня — коли застосовуватимуть обмеження

Аварійна бригада електромережі. Фото: ДТЕК

Завтра в Україні будуть застосовані обмеження електроенергії за графіками. Відключення відбуватимуться протягом дня.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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В Укренерго повідомили, що у неділю, 1 вересня, обмеження електроенергії працюватимуть протягом дня.

Зазначається, що завтра час застосування графіків буде таким:

00:00 – 17:00 – одна черга відключень;

17:00 – 22:00 – дві черги відключень;

22:00 – 24:00 – одна черга відключень.

"Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго", — йдеться в повідомленні.