Бен Ходжес сделал прогноз на резидентские выборы в США

Дональд Трамп и его вице-президент Дж. Д. Вэнс. Фото: NBC News

Мария Кагал Редактор международного отдела

Кандидат в президенты США Дональд Трамп еще со своей предыдущей каденции проявляет толерантность и симпатию к президенту России Владимиру Путину. Так что если он победит на выборах, то будет действовать скорее в интересах России, чем Украины и Европы в целом.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

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Дональд Трамп в СМИ предлагал множество вариантов, как можно закончить войну в Украине. В частности, он предлагал, чтобы Украина отдала России оккупированные территории, а с тем, что осталось, вступила в НАТО.

"Это свидетельствует о том, что у него нет принципов, что для него все есть вопрос выгоды. И для Трампа не имеет значения, что вы говорили о нарушении суверенитета Украины или о вознаграждении России за нарушение украинского суверенитета. Следовательно, это те принципы, которые он не ценит и не понимает. И это также показывает, что он не понимает Россию по-настоящему. Я думаю, что это абсолютно ужасная идея. И он также не имеет ни влияния, ни авторитета, ни желания выполнять работу, необходимую для того, чтобы убедить все другие страны НАТО принять Украину в Альянс. Поэтому это абсолютно пустое обещание", — заявил Бен Ходжес.

К тому же Дональд Трамп, как и его вице-президент Вэнс, в своих речах толеруют Россию и заявляют о готовности сотрудничать с Путиным.

"Помните, что это человек, заключивший соглашение с талибами незадолго до того, как истек его срок пребывания в должности, заключил фактически соглашение о капитуляции с талибами. Без согласования с афганским правительством или с любым из наших союзников. И именно это привело к краху афганского правительства перед лицом возрождения Талибана. Поэтому я не верю в то, что Трамп сможет помочь положить конец этой войне в тот способ, который будет выгоден хоть кому-то, кроме него лично и России", — добавил генерал.