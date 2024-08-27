Выборы президента в США — Ермак объяснил, как Украина работает с кандидатами

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не вмешивается в выборы в Соединенных Штатах Америки. По его словам, сейчас страна работает с обоими кандидатами.

Об этом Андрей Ермак сказал на панельной дискуссии в рамках форума "Украина-2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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"Украина не вмешивается в выборы в США, а работает с обоими кандидатами, объясняя им важность нашей победы", — подчеркнул Ермак.

По его словам, главная задача чиновников — ежедневно информировать каждого из кандидатов о ситуации на фронте и актуальных потребностях военных.