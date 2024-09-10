Бен Годжес зробив прогноз на резидентські вибори у США

Дональд Трамп та його віце-президент Дж. Д. Венс. Фото: NBC News

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Кандидат у президенти США Дональд Трамп ще зі своєї попередньої каденції проявляє толерантність та симпатію до президента Росії Володимира Путіна. Тож, якщо він переможе на виборах, то діятиме скоріше в інтересах Росії, аніж України та Європи в цілому.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес.

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Дональд Трамп у ЗМІ пропонував багато варіантів, як можна закінчити війну в Україні. Зокрема, він пропонував, аби Україна віддала Росії окуповані території, а з тим, що лишилось, вступила в НАТО.

"Це свідчить про те, що у нього немає принципів, що для нього все є питанням вигоди. І для Трампа не має значення, що ви говорили про порушення суверенітету України чи про винагороду Росії за порушення українського суверенітету. Отже, це ті принципи, які він не цінує і не розуміє. І це також показує, що він не розуміє Росію по-справжньому. Я думаю, що це абсолютно жахлива ідея. І він також не має ні впливу, ні авторитету, ні бажання виконувати роботу, необхідну для того, щоб заохотити всі інші країни НАТО прийняти Україну до Альянсу. Тож це абсолютно порожня обіцянка", — заявив Бен Годжес.

До того ж, Дональд Трамп, як і його віце-президент Венс, у своїх промовах толерують Росію та заявляють про готовність співпрацювати з Путіним.

"Пам'ятайте, що це людина, яка уклала угоду з талібами незадовго до того, як закінчився його термін перебування на посаді, уклала фактично угоду про капітуляцію з талібами. Без узгодження з афганським урядом або з будь-яким з наших союзників. І саме це призвело до краху афганського уряду перед обличчям відродження Талібану. Тому я не вірю в те, що Трамп зможе допомогти покласти край цій війні у той шлях, який буде вигідним хоч для когось, окрім нього особисто та Росії", — додав генерал.