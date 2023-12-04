ТОП-5 самых лучших идей на подарок любимому мужчине на Новый год-2024

Женщина, которая дает подарок своему любимому на Новый год. Фото: Freepik

Приближается Новый год-2024, поэтому все люди начинают задумываться о том, какие подарки приобрести своим близким. Мы рассказываем о том, что можно подарить своему мужу или парню на этот праздник, чтобы ему понравилось.

О том, какой подарок можно приготовить мужчине или любимому парню на Новый год-2024, читайте в материале Новини.LIVE.

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Техника или электроника

Одним из вариантом замечательного и полезного подарка является устройство, соответствующее вкусам, образу жизни и мечтам мужчины. Речь идет о наушниках, фитнес-трекерах, смартфонах, планшетах и т.д. Купив что-то из этого списка, вам остается лишь хорошо его обернуть в праздничную упаковку.

Техника, обернутая красной лентой. Фото: Freepik

Теплая одежда или стильные аксессуары

На Новый год можно порадовать свою вторую половинку красивым теплым свитером или стильным галстуком. В таком случае нужно обращать внимание на качество одежды, чтобы она долго служила вашему любимому. Но здесь все зависит от вкусов вашего мужчины.

К примеру, это может быть интересный свитер со снеговинами или стильные запонки для рубашки. Идеальным вариантом также будет теплый шарф или носки, красивая пижама, термобелье, шапка и пояс.

Женщина, которая держит теплые носки. Фото: Freepik

Рюкзак, сумка или кошелек

Этот вариант точно понравится вашему мужчине или любимому парню, ведь он всегда точен. Вы можете выбрать комфортный рюкзак, стильный кошелек или барсетку. Здесь тоже все зависит от предпочтений вашей второй половинки.

Человек, держащий в руке кошелек. Фото: Freepik

Духи или набор по уходу за телом

Большинство мужчин очень активно за собой ухаживают, поэтому им следует дарить средства до и после бритья, какой-то шампунь, гель для душа, пену для бритья и т.д. Несмотря на то, что ваш муж уже может иметь эти средства, самое время их обновить.

Если вы знаете, какой аромат нравится вашему любимому, можете приобрести качественный парфюм.

Духи в подарочной упаковке. Фото: Freepik

Книга или набор для творчества

Если ваш мужчина имеет какое-нибудь хобби, можно выбрать подходящий к нему подарок. Это могут быть инструменты, картины, пазлы и т.д. Если ваш любимый любит играть в видеоигры, можно купить подписку на сервис для игр.

Если ваш мужчина или парень любит читать, вы можете купить ему хорошую книгу.

Книги, обернутые праздничной лентой. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, что можно одеть на Новый год-2024.

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