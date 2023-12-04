ТОП-5 найкращих ідей на подарунок коханому чоловікові на Новий рік-2024

Жінка, яка дає подарунок своєму коханому на Новий рік. Фото: Freepik

Наближається Новий рік-2024, тому всі люди починають замислюватися над тим, які подарунки придбати своїм близьким. Ми розповідаємо про те, що можна подарувати своєму чоловікові чи хлопцю на це свято, щоб йому точно сподобалося.

Про те, який подарунок можна приготувати чоловікові чи коханому хлопцю на Новий рік-2024, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

ТОП-5 найкращих ідей для подарунка коханому

Техніка чи електроніка

Одним з варіантом чудового і корисного подарунку є пристрій, який відповідатиме смакам, способу життя і мріям чоловіка. Йдеться про навушники, фітнес-трекери, смартфони, планшет тощо. Купивши щось з цього списку, вам залишається лише гарно його обгорнути у святкове пакування.

Техніка, яка обгорнута червоною стрічкою. Фото: Freepik

Теплий одяг чи стильні аксесуари

На Новий рік можна порадувати свою другу половинку гарним теплим светром або стильною краватку. У такому випадку потрібно звертати увагу на якість одягу, щоб він довго служив вашому коханому. Але тут все залежить від смаків вашого чоловіка.

Наприклад, це може бути цікавий светр зі сніговинами чи стильні запонки для сорочки. Ідеальним варіантом також буде теплий шарф чи шкарпетки, красива піжама, термобілизна, шапка та пасок.

Жінка, яка тримає теплі шкарпетки. Фото: Freepik

Рюкзак, сумка чи гаманець

Цей варіант точно сподобається вашому чоловікові чи коханому хлопцю, адже він завжди є влучним. Ви можете вибрати комфортний рюкзак, стильний гаманець або барсетку. Тут також все залежить від уподобань вашої другої половинки.

Чоловік, який тримає у руці гаманець. Фото: Freepik

Парфум чи набор для догляду за тілом

Більшість чоловіків дуже активно за собою доглядають, тому їм варто дарувати засоби до і після гоління, якийсь шампунь, гель для душу, піну для гоління тощо. Попри те, що ваш чоловік вже може мати ці засоби, саме час їх оновити.

Якщо ви знаєте, який аромат подобається вашому коханому, можете придбати якісний парфум.

Парфум у подарунковому пакуванні. Фото: Freepik

Книга чи набір для творчості

Якщо ваш чоловік має якесь хобі, можна вибрати відповідний до нього подарунок. Це можуть бути інструменти, картини, пазли тощо. Якщо ваш коханий любить грати у відеоігри, можна купити йому підписку на сервіс для ігор.

Якщо ваш чоловік чи хлопець любить читати, ви можете купити йому гарну книжку.

Книги, обгорнуті святковою стрічкою. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, що можна одягнути на Новий рік-2024.

Раніше ми розповідали про те, що приготувати на святковий стіл на Новий рік-2024.

Також ми повідомляли про те, яку стильну зачіску можна зробити на Новий рік-2024.