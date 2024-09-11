В Мариуполе утром 11 сентября прогремели мощные взрывы

Взрывы в Мариуполе. Фото архивное: Петр Андрющенко

В Мариупольском районе утром раздалась серия взрывов. Пострадал состав оккупантов в селе Мелекино, а также базирование российских войск в селе Белосарайская коса.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в среду, 11 сентября.

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Прилет по деревне Мелекино на карте. Фото: скриншот

Петр Андрющенко заявил, что в результате атаки по объектам российских захватчиков в Мариуполе есть прилет в селе Мелекино по складу оккупантов неподалеку от АЗС и бывшего магазина "Скорпион".

Спуск Мелекино. Фото: скриншот

Также под атакой оказалась база оккупантов на так называемом втором спуске Мелекино (ориентировочно улица Безуха в селе Белосарайская коса). Там российские войска размещались в пансионате "Светлана", однако эти данные уточняются.

"Атака на Мариуполь с районом началась с 3:35 и продолжалась до 4:15 утра. Сообщали о звуках взрывов и работе ПВО в Мангушском районе (часть Мариупольского), и в Приморском, Центральном и Кальмиусском районах города. В Левобережном районе зафиксировано базирование ПВО в районе шлаковой горы", — сообщил Андрющенко и добавил, что оккупационные мониторинговые каналы в соцсетях заявляли о налете более 70 дронов в сторону Мариуполя и на Ростов через Мариуполь.