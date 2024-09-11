В Маріуполі вранці 11 вересня пролунали потужні вибухи

Вибухи у Маріуполі. Фото архівне: Петро Андрющенко

В Маріупольському районі вранці пролунала серія вибухів. Постраждав склад окупантів у селі Мелекіне, а також базування російських військ у селі Білосарайська коса.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у середу, 11 вересня.

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Прильот по селу Мелекіне на карті. Фото: скриншот

Петро Андрющенко заявив, що внаслідок атаки по об'єктах російських загарбників у Маріуполі є прильот у селі Мелекіне по складу окупантів неподалік АЗС та колишнього магазину "Скорпіон".

Спуск Мелекіне. Фото: скриншот

Також під атакою опинилася база окупантів на так званому другому спуску Мелекіне (орієнтовно вулиця Безуха у селі Білосарайська коса). Там російські війська розміщувалися у пансіонаті "Светлана", проте, ці дані уточнюються.

"Атака на Маріуполь з районом розпочалася з 3:35 та тривала до 4:15 ранку. Повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО в Мангушському районі (частина Маріупольського), та в Приморському, Центральному та Кальміуському районах міста. В Лівобережному районі зафіксовано базування ППО в районі шлакової гори", — повідомив Андрющенко та додав, що окупаційні моніторингові канали у соцмережах заявляли про нальот понад 70 дронів у бік Маріуполя та на Ростов через Маріуполь.