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Шесть стран не присоединились к гарантиям безопасности для Украины — о ком идет речь

23 декабря 2023 23:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Шесть стран не присоединились к гарантиям безопасности для Украины — о ком идет речь
Заместитель руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига. Фото: Главком
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Шесть стран Европейского союза до сих пор не присоединились к совместной декларации по гарантиям безопасности для Украины. Речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига в эфире телемарафона.

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Сибига отметил, что убеждать в целесообразности присоединения не нужно, ведь все понимают, что рано или поздно это произойдет.

"Просто мы говорим о конкретных вещах, в чем то или иное государство сильно и готово взять на себя обязательства в одном из блоков, зафиксированных в декларации. Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации", — добавил он.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с недавно назначенным министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Они обсудили дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере и вопросы создания совместных производств.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение Президента Украины Владимира Зеленского относительно двусторонней встречи. Он отметил, что украинский лидер хотел обсудить заявку страны на присоединение к Европейскому союзу.

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