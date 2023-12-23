Шість країн не приєдналися до безпекових гарантій для України — про кого йдеться

Заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга. Фото: Главком

Шість країн Європейського союзу досі не приєдналися до спільної декларації щодо гарантій безпеки для України. Йдеться про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.

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Сибіга зауважив, що переконувати у доцільності приєднання не потрібно, адже всі розуміють, що рано чи пізно це відбудеться.

"Просто ми говоримо про конкретні речі, в чому та чи інша держава сильна і готова взяти на себе зобов'язання в одному з блоків, зафіксованих у декларації. Я думаю, що всі ці держави мають політичну волю стати стороною декларації", — додав він.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з нещодавно призначеним міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Вони обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та питання створення спільних виробництв.

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення Президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Він зазначив, що український лідер хотів обговорити заявку країни на приєднання до Європейського союзу.