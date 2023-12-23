Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Шість країн не приєдналися до безпекових гарантій для України — про кого йдеться arrow

Шість країн не приєдналися до безпекових гарантій для України — про кого йдеться

23 грудня 2023 23:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Шість країн не приєдналися до безпекових гарантій для України — про кого йдеться
Заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга. Фото: Главком
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Шість країн Європейського союзу досі не приєдналися до спільної декларації щодо гарантій безпеки для України. Йдеться про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Безпекові гарантії для України

Сибіга зауважив, що переконувати у доцільності приєднання не потрібно, адже всі розуміють, що рано чи пізно це відбудеться.

"Просто ми говоримо про конкретні речі, в чому та чи інша держава сильна і готова взяти на себе зобов'язання в одному з блоків, зафіксованих у декларації. Я думаю, що всі ці держави мають політичну волю стати стороною декларації", — додав він.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з нещодавно призначеним міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Вони обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та питання створення спільних виробництв.

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення Президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Він зазначив, що український лідер хотів обговорити заявку країни на приєднання до Європейського союзу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

Актуальне по темі