В Действии впервые поженились онлайн — как это будет работать

Мобильное приложение Дія. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В мобильном приложении Дія уже официально появилась функция женитьбы онлайн. Первыми воспользоваться нововведнием изъявили желание супруги из Киева: Елена и Илья Федяковы.

Об этом сообщила в официальных соцсетях команда разработчиков приложения со ссылкой на телеканал ICTV.

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Супруги уже вместе восемь лет, и хотели вступить в брак уже давно. Благодаря грандиозному обновлению от Дії поводом воспользовались мгновенно.

Супруги Ильи и Елены Федяковых. Источник: скриншот

"Сделал предложение в приложении, и Елена согласилась. Очень удобно, ведь в приложении сразу предлагается время и день — все выбираешь самостоятельно", — рассказывает Илья.

Для проведения церемонии пара выбрала самое уютное место — дом. А свидетелем счастливейшего мгновения был ихний кот. Церемония прошла всего через 15 минут, без ожиданий и поездок в учреждения.

Как официально вступить в брак

Для того, чтобы вступить в брак онлайн, вам понадобится:

смартфон с активным приложением Дія;

Дія.Паспорт/ID-карта/загранпаспорт Украины;

отсутствие у будущих супругов активных браков.

Само свидетельство о браке также появляется в Дії, хотя по необходимости его могут прислать Укрпочтой. В общей сложности онлайн-свадьбой уже воспользовались 2 500 влюбленных пар.