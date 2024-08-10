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Шлюб онлайн — в Дії офіційно одружилися перші молодята

10 серпня 2024 15:55
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
В Дії вперше одружились онлайн — як це працюватиме
Мобільний застосунок ''Дія''. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У мобільному застосунку ''Дія'' вже офіційно з'явилася функція одруження онлайн. Першими скористатися цікавинкою виявило бажання подружжя з Києва: Олена та Ілля Федякови. 

Про це повідомила в офіційних соцмережах команда розробників застосунку з посиланням на телеканал ICTV

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Подружжя вже разом вісім років, і хотіли взяти шлюб вже давно. Завдяки грандіозному оновленню від ''Дії'' нагодою скористалися миттєво.

дія шлюб онлайн
Подружжя Ілля та Олена Федякови. Джерело: скриншот

"Зробив пропозицію в застосунку, й Олена погодилася. Дуже зручно, адже в додатку відразу пропонується час і день — все обираєш самостійно", — розповідає Ілля.

Для проведення церемонії пара обрала найзатишніше місце — дім. А свідком найщасливішої миті був їхній котик. Церемонія пройшла лише за 15 хвилин, без очікувань та поїздок в установи. 

Як офіційно взяти шлюб у ''Дії''

Для того, аби взяти шлюб онлайн, вам знадобиться:

  • смартфон з активним додатком ''Дія'';
  • Дія.Паспорт/ID-карта/закордонний паспорт України;
  • відсутність у майбутнього подружжя активних шлюбів.

Саме свідоцтво про шлюб також з'являється у Дії, хоча за потребою його можуть надіслати Укрпоштою. Загалом же онлайн-весіллям вже скористалися 2 500 закоханих пар. 

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