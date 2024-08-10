В Дії вперше одружились онлайн — як це працюватиме

Мобільний застосунок ''Дія''. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У мобільному застосунку ''Дія'' вже офіційно з'явилася функція одруження онлайн. Першими скористатися цікавинкою виявило бажання подружжя з Києва: Олена та Ілля Федякови.

Про це повідомила в офіційних соцмережах команда розробників застосунку з посиланням на телеканал ICTV.

Читайте також:

В ''Дії'' вперше уклали шлюб онлайн

Подружжя вже разом вісім років, і хотіли взяти шлюб вже давно. Завдяки грандіозному оновленню від ''Дії'' нагодою скористалися миттєво.

Подружжя Ілля та Олена Федякови. Джерело: скриншот

"Зробив пропозицію в застосунку, й Олена погодилася. Дуже зручно, адже в додатку відразу пропонується час і день — все обираєш самостійно", — розповідає Ілля.

Для проведення церемонії пара обрала найзатишніше місце — дім. А свідком найщасливішої миті був їхній котик. Церемонія пройшла лише за 15 хвилин, без очікувань та поїздок в установи.

Як офіційно взяти шлюб у ''Дії''

Для того, аби взяти шлюб онлайн, вам знадобиться:

смартфон з активним додатком ''Дія'';

Дія.Паспорт/ID-карта/закордонний паспорт України;

відсутність у майбутнього подружжя активних шлюбів.

Саме свідоцтво про шлюб також з'являється у Дії, хоча за потребою його можуть надіслати Укрпоштою. Загалом же онлайн-весіллям вже скористалися 2 500 закоханих пар.