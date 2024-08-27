Денис Шмыгаль назвал сумму дефицита в бюджете для гражданских

Участники форума "Украина 2024. Независимость". Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

В государственном бюджете Украины ожидают дефицит в размере 35 миллиардов долларов в 2025 году. Часть средств для перекрытия дефицита в правительстве уже обнаружили.

Об этом заявил 27 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума " Украина 2024. Независимость".

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Где Украина может взять средства для перекрытия дефицита

По словам Шмыгаля, для покрытия дефицита в бюджете Украина не может использовать средства от партнеров. Придется рассчитывать исключительно на средства внутри страны.

"Мы можем найти их (средства. — Ред.) только внутри нашего государства. Мы уверенно посчитали, что нам хватит в этом году источников. Следующий год опять же мы рассчитываем и понимаем, что мы будем иметь 50 млрд долларов от конфискованных российских активов, которые мы сможем использовать на разные направления и я подчеркиваю, что эти средства будут безусловными и мы сможем использовать их, как для нужд бюджета, дефицита, так и для нужд сил безопасности и обороны. Поэтому мы также уверены, что следующий год мы финансово будем. обеспечены и пройдем его", — сказал Шмыгаль.

Дефицит в бюджете Украины будет одинаковым год за годом

Шмыгаль добавил, что в этом году общий дефицит бюджета составляет 38 миллиардов долларов, однако в правительстве уже придумали, откуда брать средства на его перекрытие. По оценкам и прогнозам, в 2025 году дефицит бюджета будет почти тот же — 35 миллиардов.

"Но из 35 уже 20 мы знаем, откуда мы возьмем. У нас есть программа Ukraine Facility, от ЕС подписаны соглашения, мы понимаем, как будут поступать транши, у нас есть программа МВФ. И у нас остаются эти 15 млрд, о которых я сказал. Пока что не покрыты другими договорами твердыми, подписанными с партнерами. Мы понимаем, что это придется искать либо во внутренних источниках, либо из 50 млрд конфискованных российских активов, либо продолжить и доработать наши шаги с партнерами", — подытожил чиновник.