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Шмигаль назвав суму дефіциту бюджету для цивільних та як його планують покривати

27 серпня 2024 14:21
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Денис Шмигаль назвав суму дефіциту в бюджеті для цивільних
Учасники форуму "Україна 2024. Незалежність". Фото: https://t.me/Denys_Smyhal
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В державному бюджеті України очікують дефіцит сумою 35 мільярдів доларів у 2025 році. Частину коштів для перекриття дефіциту в уряді вже знайшли.

Про це заявив 27 серпня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність". 

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Де Україна може взяти кошти для перекриття дефіциту

За словами Шмигаля, для покриття дефіциту у бюджеті, Україна не може використати кошти від партнерів. Доведеться розраховувати виключно на кошти всередині країни. 

"Ми можемо знайти їх (кошти. — Ред.) лише всередині нашої держави. Ми впевнено порахували, що нам вистачить цього року джерел. Наступний рік знову ж таки ми розраховуємо і розуміємо, що ми будем мати 50 млрд доларів від конфіскованих російських активів, які ми зможемо використати на різні напрямки і я наголошую на тому, що ці кошти будуть безумовними і ми зможемо використати їх, як для потреб бюджету, дефіциту, так і для потреб сил безпеки й оборони. Тому ми також певні що наступний рік ми фінансово будем забезпечені і пройдем його", — сказав Шмигаль.

Дефіцит в бюджеті України буде однаковим рік за роком

Шмигаль додав, що цього року загальний дефіцит бюджету складає 38 мільярдів доларів, проте в уряді вже придумали звідки брати кошти на його перекриття. За оцінками та прогнозами, у 2025 році дефіцит бюджету буде майже той же — 35 мільярдів. 

"Але з 35 уже 20 ми знаємо звідки ми візьмем. У нас є програма Ukraine Facility, від ЄС підписані угоди, ми розуміємо, як надходитимуть транші, в нас є програма МВФ. І у нас лишаються оці 15 млрд про які я сказав. Поки що не покриті іншими договорами твердими підписаними з партнерами. Ми розуміємо, що це прийдеться шукати або у внутрішніх джерелах, або з 50 млрд конфіскованих російських активів, або продовжити й доопрацювати наші кроки з партнерами", — підсумував посадовець.

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