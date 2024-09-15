Шмыгаль уверяет, что Украина пройдет зиму без проблем

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна пройдет эту зиму, как и все прошлые. Он рассказал о подготовке.

Об этом Денис Шмыгаль сказал на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

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По словам Шмыгаля, Украина готовится к этому отопительному сезону и имеет поддержку партнеров.

"Мы развиваем альтернативную энергетику, имеем стратегию на децентрализованную генерацию, переходим на зеленую энергию и имеем стратегию развития атомной энергии. Это то, что точно позволит нам выживать", — подчеркнул премьер.