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Пройдемо тяжко — Подоляк оцінив прогнози відключення світла взимку

13 вересня 2024 09:54
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Відключення світла взимку 2024 — Подоляк відповів як готова Україна
Радник глави ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Різні експерти прогнозують важку зиму в Україні внаслідок російських обстрілів, що значно пошкодили енергосистему та вже призвели до відключень світла. Дехто озвучує сценарій по 20 годин без світла на добу взимку, проте радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк відповів, що насправді впливатиме на тривалі відключення електроенергії та які рішення приймає влада.

Про це Михайло Подоляк відповів в інтерв'ю "24 канал" 12 вересня. 

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Михайло Подоляк заявив, що не поділяє песимістичні прогнози щодо відключень світла взимку на 12-20 годин. Він заявив, що все залежатиме виключно від російських масованих ракетних ударів та захищеності України. 

"Пройдемо тяжко (опалювальний сезон та зиму. — Ред.), як і минулий сезон пройшли. Але я не зовсім розумію ці всі лякалки про 12-20 годин. Є кілька важливих аспектів, які треба розуміти. Насамперед все залежить від кількості масованих ракетних ударів. А для цього потрібна масована протиракетна оборона. Президент постійно говорить на різних майданчиках, що потрібне суттєве нарощування кількості систем Patriot, систем SAMP/T, систем NASAMS і до них протиракет, тоді система працюватиме", — сказав Подоляк. 

Окрім того, важливо захистити фізично об'єкти та мати можливість швидко їх відновлювати завдяки накопиченим ресурсам. Михайло Подоляк наголосив, що Росія ніколи не дотримувалась правил ведення війни та вже відверто заявляє про свої атаки на цивільну та критичну інфраструктуру в Україні. 

"Буквально днями вийшов Сєргєй Шойгу та сказав, що Росія завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі, по цивільних і торговельних суднах акваторії Чорного моря. Він відверто говорить, що росіяни усвідомлено чинили злочини проти людяності, їх попросили цього не робити. І вони начебто погодилися, якщо Україна встане на коліна, але Україна не стає на коліна, тому вони продовжують це робити", — сказав радник.

Як Україна накопичує сили ППО

Михайло Подоляк розповів, що наразі працює Енергетичний штаб, а також Ставка Верховного Головнокомандувача, які спільно з партнерами обговорюють постачання Україні додаткових протиракетних систем. Низка країн вже прийняла рішення на користь України — йдеться про Румунію та Німеччину. 

"Є рішення щодо накопичення необхідного ремонтного інструментарію, щоб швидко відновлювати енергосистему. Тобто три рівні: воєнний захист, фізичний захист, швидке відновлення. Усім цим опікується держава. Раджу не перейматися усіма прогнозами. Ми не готові з вами робити дійсно правильні прогнози, бо це залежить від спроможності Росії завдавати масованих ракетних ударів", — пояснив радник глави ОП.

Росія може робити ракети, попри санкції

Окрім того, Росія досі має можливість виготовляти ракети, попри санкції. Йдеться про ракету "Калібр" та "Іскандер", де 70% компонентів до них надходять з країн Європи, Азії та Північної Америки. 

"Було б бажано, щоб вони не могли цього робити і не могли накопичувати ракети. Якщо це працюватиме, то тоді матимемо більш-менш контрольовану ситуацію", — сказав Подоляк.

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Михайло Подоляк зима електропостачання енергосистема відключення світла

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