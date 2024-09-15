Шмигаль запевняє, що Україна пройде зиму без проблем

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна пройде цю зиму, як і всі минулі. Він розповів про підготовку.

Про це Денис Шмигаль сказав на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).

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За словами Шмигаля, Україна готується до цього опалювального сезону і має підтримку партнерів.

"Ми розвиваємо альтернативну енергетику, маємо стратегію на децентралізовану генерацію, переходимо на зелену енергію та маємо стратегію розвитку атомної енергії. Це те, що точно дозволить нам виживати", — наголосив прем'єр.