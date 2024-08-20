Кабмин выделил еще 5 млрд грн на укрытия в школах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот с видео

Кабинет Министров Украины во вторник, 20 августа, заявил о выделении еще 5 миллиардов гривен на укрытия в школах. Речь идет о восьми областях на востоке и юге Украины.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Выделение средств на укрытия в школах

По словам главы правительства, всего на укрытие в школах Украины Кабмин выделяет 5 миллиардов гривен. Из них около 5 миллионов гривен дополнительной дотации пойдут на укрытия в школах: Черниговской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Премьер отметил, что еще около 216 миллионов гривен выделили на школьные автобусы, которых в этом году уже приобрели более 120 единиц.

"Ожидаем, что благодаря выделенным средствам и софинансированию из местных бюджетов в 2024 году будет приобретено не менее 500 школьных автобусов", — добавил Шмыгаль.