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Шмигаль заявив про виділення ще 5 млрд грн на укриття в школах

20 серпня 2024 19:52
Євгенія Брюховецька - редактор
Кабмін виділив ще 5 млрд грн на укриття в школах
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Кабінет Міністрів України у вівторок, 20 серпня, заявив про виділення ще 5 мільярдів гривень на укриття в школах. Йдеться про вісім областей на сході та півдні України.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За словами очільника уряду, загалом на укриття в школах України Кабмін виділяє 5 мільярдів гривень. З них близько 5 мільйонів гривень додаткової дотації підуть на укриття у школах: Чернігівської, Херсонської, Харківської, Сумської, Одеської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Прем'єр зауважив, що ще майже 216 мільйонів гривень виділили на шкільні автобуси, яких цього року вже придбали понад 120 одиниць. 

"Очікуємо, що завдяки виділеним коштам та співфінансуванню з місцевих бюджетів у 2024 році буде придбано щонайменше 500 шкільних автобусів", — додав Шмигаль.

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