МВФ начинает миссию для пересмотра программы расширенного финансирования EFF, — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Международный валютный фонд начинает миссию пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это создает для Украины возможность получить 1,1 миллиарда долларов уже этой осенью.

Об этом глава правительства сообщил в понедельник, 2 сентября.

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Решение о начале работы миссии было обсуждено в ходе беседы премьера с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. Шмыгаль выразил благодарность Каммеру и всей команде МВФ за их усилия, направленные на успешное завершение состоявшегося этим летом четвертого пересмотра программы.

Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

В ходе разговора также обсуждались вопросы реализации реформ и выполнения структурных обязательств, которые критически важны для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины. По словам Шмыгаля, страна активно сотрудничает с международными партнерами, в частности, в рамках программы ЕС Ukraine Facility на 50 миллиардов евро.

Отдельно был поднят вопрос конфискации российских активов, которые могут стать весомым ресурсом для поддержки Украины.

"Ценим непоколебимую поддержку МВФ в трудные для нашего государства времена. Продолжаем работать ради общей цели — сильной и успешной Украины", — говорится в сообщении.