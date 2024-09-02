МВФ починає місію для перегляду програми розширеного фінансування EFF, — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міжнародний валютний фонд розпочинає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це створює для України можливість отримати 1,1 мільярда доларів вже цієї осені.

Про це голова уряду повідомив у понеділок, 2 вересня.

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Рішення про початок роботи місії було обговорено під час бесіди прем'єра з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Шмигаль висловив вдячність Каммеру та всій команді МВФ за їхні зусилля, спрямовані на успішне завершення четвертого перегляду програми, що відбувся цього літа.

Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Під час розмови також обговорювалися питання реалізації реформ і виконання структурних зобов'язань, які є критично важливими для забезпечення макрофінансової стабільності України. За словами Шмигаля, країна активно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема в рамках програми ЄС Ukraine Facility на 50 мільярдів євро.

Окремо було порушено питання конфіскації російських активів, які можуть стати вагомим ресурсом для підтримки України.

"Цінуємо непохитну підтримку МВФ у важкі для нашої держави часи. Продовжуємо працювати задля спільної мети — сильної та успішної України", — йдеться в повідомлені.