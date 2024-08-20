Шольц сделал заявление о дальнейшей немецкой помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на новости о сокращении ФРГ военной помощи для Украины. Он заявил, что страна и дальше будет оставаться страной, которая среди европейских государств оказывает Украине наибольшую помощь.

Об этом Шольц сообщил в сообщении в соцсети X в понедельник, 19 августа.

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На фоне недавних сообщений в СМИ о потенциальном уменьшении помощи Украине канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Германия не только поддерживает свою позицию, но и увеличивает усилия, предоставляя Украине кредит в сумме 50 миллиардов евро в рамках Группы семи.

"И мы продолжаем нашу поддержку: с помощью кредита в 50 миллиардов евро, который мы начинаем вместе с G7. Это позволит Украине закупить оружие в больших масштабах. Оно может опираться на это", — подчеркнул Шольц.