Шольц зробив заяву щодо подальшої німецької допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на новини про скорочення ФРН військової допомоги для України. Він заявив, що країна й надалі залишатиметься країною, яка серед європейських держав надає Україні найбільшу допомогу.

Про це Шольц повідомив у дописі в соцмережі X у понеділок, 19 серпня.

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На тлі нещодавніх повідомлень у ЗМІ про потенційне зменшення допомоги Україні, канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Німеччина не лише підтримує свою позицію, а й збільшує зусилля, надаючи Україні кредит у сумі 50 мільярдів євро в рамках Групи семи.

"І ми продовжуємо нашу підтримку: за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро, який ми розпочинаємо разом з G7. Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це", — підкреслив Шольц.