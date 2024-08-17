У МЗС різко відреагували на інформацію про припинення допомоги від Німеччини

Німецькі БМП Marder. Ілюстративне фото: Armin Weigel / DPA

Заяви про припинення Німеччиною військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними. Рівень підтримки на 2024 рік від ФРН стане відомий лише після затвердження бюджету, яке очікується в листопаді.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України (МЗС) Георгій Тихий, пише Укрінформ.

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Заяви про припинення допомоги є маніпуляцією

За словами Тихого, інформація про припинення чи скорочення допомоги є такою ж маніпуляцією, як і попередні повідомлення про зменшення підтримки. Наразі у Німеччині триває бюджетний процес, за яким українська сторона уважно слідкує.

Речник нагадав, що минулого року бюджетний процес передбачав аналогічну ситуацію, коли початкова сума допомоги була збільшена під час парламентських слухань.

Він підкреслив, що українські дипломати продовжують працювати з німецькими партнерами для збереження та зміцнення підтримки України.

Спікер зовнішньополітичного відомства відзначив важливість німецької допомоги, яка вже врятувала тисячі життів і є критично важливою для подальшого захисту.

Представник МЗС наголосив, що українська сторона сподівається на додаткове фінансування від Німеччини ще й цього року.

Тихий додав, що Україна також має надію на швидку реалізацію рішення лідерів G7 щодо використання прибутків від заморожених російських активів для підтримки України, наголошуючи, що ці кошти мають доповнити, а не замінити поточну європейську та німецьку допомогу.