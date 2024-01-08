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Шпионил за военными эшелонами — СБУ разоблачила чиновника Укрзализныци

8 января 2024 13:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Шпионил за военными эшелонами — СБУ разоблачила чиновника Укрзализныци
Задержание чиновника Укрзализныци. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности разоблачила и задержала чиновника Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ в Днепропетровской области. Агенту ФСБ грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ.

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Что известно о деятельности вражеского агента

Как выяснили правоохранители, чиновник Укрзализныци стал агентом ФСБ и собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ. Кроме того, его интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, которое доставляют железным сообщением.

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Задержание предателя. Фото: СБУ

Предатель фиксировал место и время прохождения эшелонов и пытался узнать их маршрут с остановками и пунктами назначения.

"Прежде всего, злоумышленник пытался получить максимум информации о переправке на фронт боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард", — говорят правоохранители.

Эта информация ему нужна была для того, чтобы оккупанты подготовили воздушные удары по железнодорожным объектам региона. Таким образом, захватчики надеялись нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Задержание коллаборанта

В ходе расследования стало известно, что мужчина был дистанционно завербован ФСБ летом этого года. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей антиукраинской активности в прокремлевских Telegram-каналах, где одобрял вооруженную агрессию России.

Для коммуникации и передачи информации с российской спецслужбой агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого изъяты мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

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Обнаруженные телефоны у предателя во время обысков. Фото: СБУ

В настоящее время он находится под стражей. Ему объявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Вражескому приспешнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины задержала в Полтаве агента службы внешней разведки России. Политэксперт-изменник писал заказные статьи для российских интернет-изданий и проводил информационные диверсии против Украины.

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