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Шпигував за військовими ешелонами — СБУ викрила посадовця Укрзалізниці

8 січня 2024 13:40
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Шпигував за військовими ешелонами — СБУ викрила посадовця Укрзалізниці
Затримання посадовця Укрзалізниці. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки викрила та затримала посадовця Укрзалізниці, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ у Дніпропетровській області. Агенту ФСБ загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили в СБУ

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Що відомо про діяльність ворожого агента

Як з'ясували правоохоронці, посадовець Укрзалізниці став агентом ФСБ та збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ.  Крім того, його цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням.

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Затримання зрадника. Фото: СБУ

Зрадник фіксував місце і час проходження ешелонів та намагався дізнатися про їх маршрут із зупинками та пунктами призначення. 

"Насамперед, зловмисник намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин "Бредлі" й танків "Леопард", — кажуть правоохоронці. 

Ця інформація йому потрібна було для того, щоб окупанти підготували повітряні удари по залізничних об’єктах регіону. Таким чином, загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

Затримання колаборанта

Під час розслідування стало відомо, що чоловік був дистанційно завербований ФСБ влітку цього року. У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою антиукраїнську активність у прокремлівських Telegram-каналах, де схвалював збройну агресію Росії.

Для комунікації та передачі інформації з російською спецслужбою агент використовував анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ. 

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Виявлені телефони у зрадника під час обшуків. Фото: СБУ

Наразі він перебуває під вартою. Йому оголошена підозра у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Ворожому поплічнику загрожує довічне ув'язнення. 

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України затримала у Полтаві агента служби зовнішньої розвідки Росії. Політексперт-зрадник писав замовні статті для російських інтернет-видань та проводив інформаційні диверсії проти України.

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