Агента ФСБ затримано на Вінниччині — заява СБУ

Силовики СБУ та затриманий агент. Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України затримали завербованого російською Федеральною служби безпеки чоловіка, який на Вінниччині розшукував армійські склади ЗСУ з озброєнням та боєприпасами. Також зловмисник розшукував українські навчальні центри та військово-логістичні хаби.

Про це повідомляє пресслужба силового відомства у п'ятницю, 2 серпня.

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За даними слідства, ворожим поплічником виявився 40-річний мешканець Вінницької області, який навесні 2024 року вийшов на контакт з російськими силовиками через своїх родичів, які проживають в Росії, що підтвердило його листування з ворожим офіцером-куратором у вилученому телефоні.

Агент, як кажуть силовики, регулярно об’їжджав місцевість та шукав відповідні локації, випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов та намагався встановлювати товариські стосунки з місцевими жителями, які мали відношення до армії. Після чого він мав передати координати силовикам для наступної передачі ворожим Повітряно-космічним силам.

Скриншот допису СБУ

Силовики СБУ оперативно затримали зловмисника, та повідомили йому про підозру у скоєнні держзради. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, раніше відомство оголосило підозру "військкору" терористів "ЛНР", В'ячеславу Яковенку, якого звинуватили в колабораціонізмі.

Також силовики оголосили підозру секретареві Державної ради Росії Олексію Дюміну та заступнику міністра оборони країни, Юнусу-Беку Євкурову.