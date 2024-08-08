Новый штамм коронавируса FLiRT — какие симптомы и кто в группе риска

Симптомы нового штамма коронавируса FLiRT несколько отличаются — кто в зоне риска
В Украине недавно зафиксировали распространение нового субварианта коронавируса под названием FLiRT. Он мало чем отличается от предыдущих, но все же небольшое отличие есть.
Об этом сообщил врач-иммунолог Андрей Волянский в комментарии OBOZ.UA.
Какие симптомы нового штамма коронавируса FLiRT
По словам Волянского, симптомы нового штамма не отличаются от предыдущих вариантов, разве что реже теряется способность чувствовать вкус и запах.
Он добавил, что FLiRT состоит не из одного, а из нескольких штаммов, обозначаемых как KP1, KP2, KP3, и все они произошли от JN1 (Jenna). С начала лета наиболее распространенным в мире является штамм KP2.
По-прежнему наиболее уязвимыми к заболеванию являются пожилые люди и лица с хроническими болезнями, которые не болели COVID-19 в течение последних двух лет.
Врач рекомендует этим людям делать бустерную прививку и пользоваться масками.
Штаммы KP1, KP2, KP3, входящие в группу FLiRT, могут инфицировать как вакцинированных, так и тех, кто не прививался.
Чаще заболевание возникает у тех, кто не болел омикрон-вариантами в течение последних двух лет.
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