Новый штамм коронавируса FLiRT — какие симптомы и кто в группе риска

Женщина работает в медицинской лаборатории. Фото: КГГА

В Украине недавно зафиксировали распространение нового субварианта коронавируса под названием FLiRT. Он мало чем отличается от предыдущих, но все же небольшое отличие есть.

Об этом сообщил врач-иммунолог Андрей Волянский в комментарии OBOZ.UA.

Читайте также:

Какие симптомы нового штамма коронавируса FLiRT

По словам Волянского, симптомы нового штамма не отличаются от предыдущих вариантов, разве что реже теряется способность чувствовать вкус и запах.

Он добавил, что FLiRT состоит не из одного, а из нескольких штаммов, обозначаемых как KP1, KP2, KP3, и все они произошли от JN1 (Jenna). С начала лета наиболее распространенным в мире является штамм KP2.

По-прежнему наиболее уязвимыми к заболеванию являются пожилые люди и лица с хроническими болезнями, которые не болели COVID-19 в течение последних двух лет.

Врач рекомендует этим людям делать бустерную прививку и пользоваться масками.

Штаммы KP1, KP2, KP3, входящие в группу FLiRT, могут инфицировать как вакцинированных, так и тех, кто не прививался.

Чаще заболевание возникает у тех, кто не болел омикрон-вариантами в течение последних двух лет.