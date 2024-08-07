В Україні зафіксували першу смерть від нового штаму COVID-19 FLiRT

Лабораторні дослідження. Фото: Unicef

В Івано-Франківській області 80-річна жінка померла від нового штаму коронавірусу, що був підтверджений лабораторними дослідженнями. Це перша зафіксована в Україні смерть від COVID-19 FLiRT.

Про це повідомив генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук в коментарі для Суспільного у середу, 7 липня.

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Смерть від нового штаму коронавірусу

"Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання — цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено", — заявив Савчук.

Жінку доправили до однієї з лікарень Івано-Франківська з високою температурою та у важкому стані. Після лікування її стан покращився. Пенсіонерку перевели до терапевтичного відділення, але через кілька днів вона померла.

"Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя", — заявив посадовиць МОЗ.

Він додав, що наразі в регіоні на даний момент субваріант FLiRT зафіксовано лише у померлої жінки. Проте коронавірусна інфекція продовжує активно розповсюджуватися.

"У понеділок, 5 серпня, ми мали 20 нових підтверджених випадків COVID-19, а сьогодні за день — діагностовані в лабораторії 63 випадки. Якщо порівняти між червнем і липнем, то ми маємо збільшення кількості хворих на 11%", — підкреслив Савчук.